Der SG Wippertal (flex) glückte es am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Reideburger SV mit 5:3 (3:1) zu besiegen. 36 Zuschauer waren live dabei.

Mansfeld/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV am Samstag 5:3 (3:1) getrennt.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Julius Randhahn für Wippertal traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Mansfelder legten in der 21. Minute nach. Wieder war Randhahn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Dann verbuchten die Mansfelder noch einen Erfolg. Julius Randhahn versenkte den Ball in der 43. Spielminute noch einmal. Der Reideburger SV hinkte drei Tore hinterher. Und dann klappte es aber noch: Max Mücke traf in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Die SG Wippertal e.V. (flex) ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Randhahn traf in der 54. Minute ein weiteres Mal. So leicht ließen sich die Hallenser nicht abhängen. Mücke schoss und traf in der 59. Spielminute zum zweiten Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Gordon Kindeleit, den Ball ins Netz zu befördern (90.+4). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Sturm, Kaiser, Randhahn, Kindeleit, Porth, Vondran (46. Hedlich), Schinke (66. Heidler), Apelt

Reideburger SV: Schindler – Schaaff, Mücke, Drüppel (29. Bismark), Köhler, Fränzel (21. Reiss), Henze, Scholz (21. Witt)

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36