Kantersieg für die SG Wippertal (flex): Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) einfahren. Vor 55 Zuschauern gewann das Team 8:2 (2:0).

Mansfeld/MTU. Am Samstag haben sich die SG Wippertal (flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 8:2 (2:0).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Gordon Kindeleit für Wippertal traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Cedric Schinke (10.) erzielt wurde.

SG Wippertal (flex) liegt in Minute 10 2:0 vorn

Und auch Tor Nummer drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht konnte der Nietleben-Torwart nicht verhindern (47, 50, 52, 66, 69, 84.). Der Vorsprung des SG Wippertal (flex) schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Lucas Brüske kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Felix Tröger endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 8:1 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Am Ende der Partie sollte es dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Kilian Scharschuh den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr ausgleichen. Die Mansfelder haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Sturm (46. Heidler), Apelt, Schinke, Gießler (55. Hedlich), Kindeleit, Kaiser, Randhahn, Porth (46. Vondran)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Neutag (63. Alali), Ruppe (52. Zeug), Scharschuh, Wendt, Thiele (17. Möhwald), Seidel, Wonnay (17. Tröger)

Tore: 1:0 Gordon Kindeleit (4.), 2:0 Cedric Schinke (10.), 3:0 Cedric Schinke (47.), 4:0 Tim Heidler (50.), 5:0 Gordon Kindeleit (52.), 6:0 Julius Randhahn (66.), 7:0 Gordon Kindeleit (69.), 8:0 Julius Randhahn (84.), 8:1 Felix Tröger (85.), 8:2 Kilian Scharschuh (90.+1); Schiedsrichter: Levin Mirko Suski (Arnstein); Zuschauer: 55