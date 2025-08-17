Für die SG Einheit Halle (Flex) endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 1:2 (0:1).

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die JSGer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Krüger den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

SG Einheit Halle (Flex) gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 58

In Minute 69 fiel der finale Treffer der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Mustafa Ahmadi, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle (Flex) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Einheit Halle (Flex): – Kammerer, B. Müller, L. Müller, Dobischok, Barrot, Wessely, Yildiz, Hein (25. Ahmadi), Sharka, Efionayi Efe (70. Schäfer)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Schmidt (38. Kinkal), Brach (29. Ebert), Störmer, Geier, Theuring, Röhr, Ruß, Härzer, Krüger, Siebert

Tore: 0:1 Till Krüger (8.), 0:2 Till Krüger (58.), 1:2 Mustafa Ahmadi (69.); Schiedsrichter: Luay Maslmani (Halle); Zuschauer: 43