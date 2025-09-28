Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Einheit Halle (Flex) vor 15 Zuschauern gegen die JSG Mansfelder Grund mit einem überragenden 7:1 (3:1) durch.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Rivalen aus JSG ganze sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Gleich nach dem Anstoß schoss Ucheckukwu Francis Onoharigho das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Die Hallenser konterten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor. Diesmal war Noah Pepe Weißenborn der Torschütze (18.).

1:1 für SG Einheit Halle (Flex) und JSG Mansfelder Grund – Minute 18

Fünf mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 6:1 für die SG Einheit Halle (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die JSG Mansfelder Grund kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der Nachspielzeit nutzte die SG Einheit Halle (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Henry Andreas Pratzer (Halle) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+3). Mit 7:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Mansfelder Grund

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Yildiz, Onoharigho, B. Müller, Wessely (70. Schäfer), Sharka (46. Hein), Efionayi Efe, Ahmadi, Barrot, L. Müller (23. Michels)

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Lischka (21. Hofmann), Zeuch, Göbel, Schlolaut, Wilfling, Peuckert, Weißenborn, Sprenger, Apel, Jalowietzki

Tore: 1:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (9.), 1:1 Noah Pepe Weißenborn (18.), 2:1 Mika Wessely (23.), 3:1 Elias Michels (25.), 4:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (57.), 5:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (69.), 6:1 Elias Michels (81.), 7:1 Henry Andreas Pratzer (90.+3); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 15