Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber SG Einheit Halle (Flex) vor 15 Zuschauern gegen die JSG Mansfelder Grund mit einem überlegenen 7:1 (3:1) durch.

Halle/MTU. Gleich siebenmal hat die SG Einheit Halle (Flex) am Sonntag gegen die Rivalen aus JSG eingenetzt. 7:1 (3:1) für die Hallenser.

Gleich nach Anpfiff schoss Ucheckukwu Francis Onoharigho das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Noah Pepe Weißenborn (18.) erzielt wurde.

1:1 für SG Einheit Halle (Flex) und JSG Mansfelder Grund – 18. Minute

Fünf mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 6:1 für die SG Einheit Halle (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Die JSG Mansfelder Grund steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Henry Andreas Pratzer, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 auszubauen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Mansfelder Grund

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Onoharigho, Barrot, Wessely (70. Schäfer), Yildiz, Efionayi Efe, Ahmadi, Sharka (46. Hein), L. Müller (23. Michels), B. Müller

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Jalowietzki, Sprenger, Wilfling, Weißenborn, Zeuch, Schlolaut, Göbel, Peuckert, Lischka (21. Hofmann), Apel

Tore: 1:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (9.), 1:1 Noah Pepe Weißenborn (18.), 2:1 Mika Wessely (23.), 3:1 Elias Michels (25.), 4:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (57.), 5:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (69.), 6:1 Elias Michels (81.), 7:1 Henry Andreas Pratzer (90.+3); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 15