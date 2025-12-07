Die SG Buna Halle-Neustadt sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Buna Pl.2 ein erfolgreiches Heimspiel verfolgen. Die Hallenser gewannen gerade so mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Halle.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II steckte einmal Gelb ein (20.). Die Hallenser legten in der 42. Spielminute nach. Wieder war Abdulhamid der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Mohamad Saleh Abdulhamid kickt SG Buna Halle-Neustadt in 2:0-Führung – Minute 42

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die Turbine Halle II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Neun Minuten nach Anstoß gelang es Richard Nnamdi Menzer, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (54.). Die SG Buna Halle-Neustadt rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Seym, Dong, Ivanko, Gerlach, Manndou, Ali, Ballhaus, Taher, Vernau, Abdulhamid (73. Riethe)

Turbine Halle II: Frehse – Dichtl, Nwanevu (46. Schroeder), Alassaf Alasaad, Merschky (46. Herz), Runge, Völker, Nwancha, Menzer, Neumann

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20