Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang der SG Buna Halle-Neustadt ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Buna Pl.2 geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Gleich nach Spielstart schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte einmal Gelb (20.). Die Hallenser legten in der 42. Spielminute nach. Wieder war Abdulhamid der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Richard Nnamdi Menzer (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (54.). Die SG Buna Halle-Neustadt rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Dong, Ivanko, Manndou, Ballhaus, Seym, Vernau, Ali, Taher, Gerlach, Abdulhamid (73. Riethe)

Turbine Halle II: Frehse – Neumann, Menzer, Alassaf Alasaad, Merschky (46. Herz), Dichtl, Nwanevu (46. Schroeder), Runge, Völker, Nwancha

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20