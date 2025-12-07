Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II heimste die SG Buna Halle-Neustadt am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Buna Pl.2 geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die Turbine Halle II steckte einmal Gelb ein (20.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Abdulhamid den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Mohamad Saleh Abdulhamid kickt SG Buna Halle-Neustadt in 2:0-Führung – 42. Minute

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Die Turbine Halle II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Neun Minuten nach Anstoß gelang es Richard Nnamdi Menzer, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (54.). Die SG Buna Halle-Neustadt rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Gerlach, Dong, Ballhaus, Abdulhamid (73. Riethe), Vernau, Ivanko, Ali, Seym, Manndou, Taher

Turbine Halle II: Frehse – Völker, Nwanevu (46. Schroeder), Alassaf Alasaad, Merschky (46. Herz), Runge, Dichtl, Neumann, Nwancha, Menzer

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20