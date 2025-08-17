Für den Reideburger SV endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 0:1 (0:0).

Reideburger SV verliert knapp gegen SG Buna Halle-Neustadt mit 0:1

Halle/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen Reideburger SV und SG Buna Halle-Neustadt mit einem torarmen 0:1 (0:0). 25 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Reideburg live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Mohamad Saleh Abdulhamid die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Der Reideburger SV rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Buna Halle-Neustadt

Reideburger SV: Schaaff – Scholz (36. Fränzel), Stelzner, Köhler (85. Schindler), Frerichs, Reiss (29. Witt), Drüppel, Gläser, Mücke, Bismark, Henze

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ballhaus, Gerlach, Abdulhamid, Seym, Riethe (46. Hamo), Ivanko, Dong, Bornkessel (71. Ali), Solyman, Manndou

Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (80.); Schiedsrichter: Naqibullah Ahmad Zai (Halle); Zuschauer: 25