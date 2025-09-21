Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich der Reideburger SV vor 36 Fußballfans über einen soliden 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Ben Müller (12.) erzielt wurde.

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Halle erspielte sich die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in der 24. Minute. Es wollte den Hallern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Nino Frerichs schoss und traf in der 29. Spielminute. Gleichstand. Die Hallenser konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Azad Yildiz schoss und traf in der 53. Spielminute. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Marian Gläser schoss und traf in Spielminute 59 ein weiteres Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur zwei Minuten darauf konnte Mücke (Reideburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 6:3 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Hallenser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Gläser, Henze (28. Drüppel), (63. Bismark), Mücke, Köhler, Scholz (43. Reiss), Stelzner, Frerichs

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Barrot, Sharka, Efionayi Efe, Ahmadi (46. Hein), Onoharigho, Yildiz, Müller

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36