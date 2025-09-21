Der Reideburger SV erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 36 Zuschauern einen klaren 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 6:3 (2:2).

Gleich nach Anpfiff schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ben Müller den Ball ins Netz (12.).

Reideburger SV Kopf an Kopf mit SG Einheit Halle (Flex) – 1:1 in Minute 12

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team legte sich ins Zeug und erkämpfte sich die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in der 24. Spielminute. So leicht ließen sich die Hallenser jedoch nicht abhängen. Nino Frerichs schoss und traf in der 29. Minute. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Azad Yildiz versenkte den Ball in der 53. Spielminute. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Marian Gläser schoss und traf in Minute 59 zum zweiten Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Mücke den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 6:3 festigte (89.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert. Der Reideburger SV sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – (63. Bismark), Mücke, Gläser, Köhler, Henze (28. Drüppel), Scholz (43. Reiss), Stelzner, Frerichs

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Yildiz, Efionayi Efe, Müller, Onoharigho, Ahmadi (46. Hein), Sharka, Barrot

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36