Der Reideburger SV erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 36 Fußballfans einen klaren 6:3 (2:2)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 6:3 (2:2).

Max Mücke (Reideburger SV) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ben Müller den Ball ins Netz (12.).

Spielstand 1:1. Das Hallenser Team legte sich ins Zeug und erkämpfte sich die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe schoss und traf in der 24. Minute. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Nino Frerichs schoss und traf in der 29. Spielminute. 2:2. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Azad Yildiz traf in Minute 53. So einfach ließen sich die Hallenser jedoch nicht unterkriegen. Marian Gläser traf in der 59. Minute noch einmal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Mücke den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:3 verfestigte (89.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Köhler, Stelzner, Frerichs, (63. Bismark), Henze (28. Drüppel), Mücke, Scholz (43. Reiss), Gläser

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Müller, Sharka, Barrot, Efionayi Efe, Onoharigho, Yildiz, Ahmadi (46. Hein)

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36