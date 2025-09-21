Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich der Reideburger SV vor 36 Zuschauern über einen soliden 6:3 (2:2)-Erfolg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Die Hallenser konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Ben Müller der Torschütze (12.).

Dabei sollte es aber nicht bleiben. Halle ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe traf in der 24. Minute. Die Hallenser nahmen aber nochmal Anlauf. Nino Frerichs schoss und traf in der 29. Spielminute. 2:2. Die Hallenser schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Azad Yildiz schoss und traf in der 53. Minute. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Marian Gläser schoss und traf in der 59. Spielminute noch einmal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Mücke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 zu festigen (89.). Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Frerichs, Scholz (43. Reiss), Mücke, Henze (28. Drüppel), Stelzner, (63. Bismark), Köhler, Gläser

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Ahmadi (46. Hein), Yildiz, Sharka, Müller, Efionayi Efe, Barrot, Onoharigho

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36