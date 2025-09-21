Dem Reideburger SV gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 36 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Der Reideburger SV und die SG Einheit Halle (Flex) haben sich am Sonntag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 6:3 (2:2).

Gleich nach Spielstart schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ben Müller den Ball ins Netz (12.).

Reideburger SV Kopf an Kopf mit SG Einheit Halle (Flex) – 1:1 in Minute 12

Es stand Unentschieden. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe versenkte den Ball in Minute 24. Es wollte den Hallern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Nino Frerichs schoss und traf in Minute 29. 2:2. Die SG Einheit Halle (Flex) konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Azad Yildiz traf in der 53. Minute. So leicht ließen sich die Hallenser jedoch nicht abhängen. Marian Gläser schoss und traf in der 59. Spielminute zum zweiten Mal, gefolgt von Nino Frerichs und Mücke (71., 87.). Spielstand 5:3 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Mücke, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 zu erweitern (89.). Die Hallenser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Einheit Halle (Flex)

Reideburger SV: Schaaff (46. Schindler) – Henze (28. Drüppel), Frerichs, Köhler, Stelzner, Gläser, Mücke, Scholz (43. Reiss), (63. Bismark)

SG Einheit Halle (Flex): Michels – Barrot, Ahmadi (46. Hein), Sharka, Müller, Onoharigho, Yildiz, Efionayi Efe

Tore: 1:0 Max Mücke (8.), 1:1 Ben Müller (12.), 1:2 Marvellous-Ogheneoga Efionayi Efe (24.), 2:2 Nino Frerichs (29.), 2:3 Azad Yildiz (53.), 3:3 Marian Gläser (59.), 4:3 Nino Frerichs (71.), 5:3 Max Mücke (87.), 6:3 Max Mücke (89.); Schiedsrichter: Constantin Bleck (Halle); Zuschauer: 36