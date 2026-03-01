Für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) endete der 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die JSG Halle Nord mit 1:2 (1:2).

Halle/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord am Sonntag 1:2 (1:2) getrennt.

Nach gerade einmal zwölf Minuten schoss Robin Enrico Theibach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Felix Blautzik (23.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Minute 23 Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und JSG Halle Nord im Gleichstand – 1:1

Noch in der ersten Halbzeit fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Tom Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit der JSGer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Reso, Wendt, Blautzik, Thiele, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Möhwald, Wonnay, Schröder, Preuß, Bartsch

JSG Halle Nord: Renner – Hapke, Hengmith, Lehmann, Dreier, Theibach, Machatsch, Marks, Heumann, Liehmann, Hufenreiter

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31