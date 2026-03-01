Eine Niederlage für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Halle Nord mit 1:2 (1:2).

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:2).

Robin Enrico Theibach traf für die JSG Halle Nord in Minute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Felix Blautzik (23.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Tom Lehmann (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Elf erzielen (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt, Bartsch, Preuß, Möhwald, Blautzik, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Reso, Wonnay, Thiele, Schröder

JSG Halle Nord: Renner – Heumann, Dreier, Machatsch, Hapke, Hufenreiter, Lehmann, Liehmann, Marks, Theibach, Hengmith

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31