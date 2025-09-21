Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II fuhr der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 64 Besuchern auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (2:1) gegen die Gäste aus Halle durch.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Blautzik für Nietleben traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Tony Rosenheinrich den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) in Minute 35 2:0 in Führung

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (38.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt (74. Wonnay), Blautzik (86. Alali), Preuß, Rosenheinrich, Seidel (46. Scharschuh), Müller, Möhwald, Schröder, Silber, Neutag (61. Forisch)

Turbine Halle II: Nuding – Heidelberger, Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Kerscher, Höppner, Schneider, Hohl (37. Neumann), Förster, Fox, Runge, Völker

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64