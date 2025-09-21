Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Die 64 Besucher auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Halle mit 2:1 (2:1) knapp.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Felix Blautzik für Nietleben traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Hallenser legten in der 35. Minute nach. Diesmal war Tony Rosenheinrich der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

2:0 Vorsprung für Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Minute 35

Schon drei Minuten später konnte Spieler Nummer 8 (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (38.). Die Hallenser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Müller, Möhwald, Rosenheinrich, Preuß, Blautzik (86. Alali), Wendt (74. Wonnay), Neutag (61. Forisch), Seidel (46. Scharschuh), Silber

Turbine Halle II: Nuding – Völker, Heidelberger, Runge, Förster, Schneider, Kerscher, Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Höppner, Hohl (37. Neumann), Fox

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64