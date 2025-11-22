Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unglaublichen 6:0 (4:0) fegte das Team des MSV Eisleben die JSG Halle Nord am Samstag vom Platz.

Eisleben/MTU. Gleich sechsmal hat der MSV Eisleben am Samstag gegen die Gäste aus JSG eingenetzt. 6:0 (4:0) für die Eisleber.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Leandros Paris Markou für Eisleben traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Eisleber legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Yannik Rische der Torschütze (17.).

Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Bormann im gegnerischen Tor. Mika Knieriem traf in Minute 27, Paul Wilfried Wiegand in Minute 42 und Rische in Minute 55. Spielstand 5:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

18 Minuten nach der Pause konnte Niclas Ebert (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (63.). Mit 6:0 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Halle Nord

MSV Eisleben: Bock – Haase, Knieriem (68. Flemming), Wiegand (62. Fischer), L. Schmidt, Markou, Rische (60. Dubova), A. Schmidt, Engel (62. Raman), Ebert, Al Khalaif (50. Neugebauer)

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Machatsch, Simmert (37. Hönicke), Hufenreiter, Renner, Hapke, Heumann, Salomon, Dreier, Lehmann, Theibach (17. Hengmith)

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (5.), 2:0 Yannik Rische (17.), 3:0 Mika Knieriem (27.), 4:0 Paul Wilfried Wiegand (42.), 5:0 Yannik Rische (55.), 6:0 Niclas Ebert (63.); Schiedsrichter: Harald Ruppenthal (Hettstedt); Zuschauer: 44