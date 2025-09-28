Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der MSV Eisleben von Coach Steffen Bormann aus dem Kräftemessen mit dem SV Blau-Weiß Dölau vom Platz.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber setzten sich deutlich mit 4:0 (1:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Steffen Bormann am Ende der ersten Halbzeit, als Yannik Rische für Eisleben traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (77.). In der zweiten Halbzeit setzte Eisleben noch einen drauf: In Minute 80 wurde ein weiteres Tor durch Ben Kaiser erzielt.

80. Minute: MSV Eisleben baut Führung auf 2:0 aus

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nur vier Minuten darauf konnte Jeremy Engel (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 gingen die Eisleber als Sieger vom Platz. Der MSV Eisleben hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Ebert, Dubova (46. Neugebauer), Beese (86. Flemming), Wiegand (69. A. Schmidt), Markou (86. Al Khalaif), Rische, L. Schmidt (46. Raman), Haase, Engel, Kaiser

SV Blau-Weiß Dölau: – Kaplanidis (83. Junghardt), Mann, (86. Riedel), (82. Rammelt), (73. Khalel), Junghahn, Tyfko (53. Klein), Ecke

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25