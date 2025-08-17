Der MSV Eisleben erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 35 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 35 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Leandros Paris Markou das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Abdoul Latife Lebenda den Ball ins Netz.

MSV Eisleben und BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 48

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Yannik Rische (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 4:1 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der MSV Eisleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – Wiegand (71. Dubova), Markou, L. Schmidt, Haase, Engel (79. Flemming), Rische, A. Schmidt (76. Fischer), Neugebauer, Ebert, Beese (85. Rüstenberg)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Winter, Scheller, Warnecke (46. Lebenda), Müller (79. Sare), Elsner, Metzler, Schwabach (46. Heinicke), Pötzsch, Eitner, Apelt

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35