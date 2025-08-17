Der MSV Eisleben erzielte am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 35 Fußballfans einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 35 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber setzten sich souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Es waren schon 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Leandros Paris Markou für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Eisleber konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Abdoul Latife Lebenda der Torschütze (48.).

1:1 Ausgleich im Spiel MSV Eisleben gegen BSV Halle-Ammendorf – 48. Minute

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In Minute 76 fiel das letzte Tor der Partie. 31 Minuten nach Anpfiff gelang es Yannik Rische, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (76.). Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der MSV Eisleben rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – Markou, Engel (79. Flemming), Rische, Neugebauer, Wiegand (71. Dubova), Haase, A. Schmidt (76. Fischer), Beese (85. Rüstenberg), L. Schmidt, Ebert

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Müller (79. Sare), Winter, Pötzsch, Elsner, Apelt, Scheller, Schwabach (46. Heinicke), Warnecke (46. Lebenda), Metzler, Eitner

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35