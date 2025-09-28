Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erreichte der Heimverein Turbine Halle II gegen die JSG Halle Nord ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Turbine Halle II und JSG Halle Nord ist auf Augenhöhe geendet.

Es waren schon 31 Minuten des Spiels vergangen, als Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu für Halle traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

56. Minute Turbine Halle II auf Augenhöhe mit JSG Halle Nord – 1:1

In Minute 56 fiel der finale Treffer der Partie. Elf Minuten nach der Pause gelang es Anton Renneberg, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erreichen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Halle Nord wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – JSG Halle Nord

Turbine Halle II: Nuding – Neumann, Runge, Nwanevu, Herz (36. Nwancha), Heidelberger, Förster, Völker, Marusych (57. Marzodko), Dichtl, Höppner (46. Kerscher)

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Lehmann, Hapke (32. Meisterknecht), Liehmann (57. Eichhorn), Heumann, Machatsch, Dreier, Renneberg, Marks, Wiesen, Hengmith (21. Simmert)

Tore: 1:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (31.), 1:1 Anton Renneberg (56.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 25