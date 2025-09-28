Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Tony Rosenheinrich mit einem Strafstoß für Nietleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Chris Thiede erzielt.

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Rosenheinrich den Ball erneut aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Schmidt (35. Kinkal), Siebert, Valentin, Thiede, Ruß, Krüger, Brach (10. Zabel), Theuring (46. Geier), Härzer, Störmer

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel, Preuß, Neutag, Ruppe, Wendt (70. Alali), Schröder, Rosenheinrich, Schütze, Thiele (23. Tröger), Wonnay

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35