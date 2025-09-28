Für den Gastgeber JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) endete das Spiel gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Wettin-Löbejün/MTU. Nach einem packenden Match haben sich die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag 2:2 (0:1) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Tony Rosenheinrich mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Chris Thiede den Ball ins Netz.

1:1 für JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – 50. Minute

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Rosenheinrich, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Valentin, Krüger, Thiede, Brach (10. Zabel), Theuring (46. Geier), Schmidt (35. Kinkal), Störmer, Härzer, Ruß, Siebert

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Ruppe, Wonnay, Schütze, Neutag, Seidel, Schröder, Thiele (23. Tröger), Wendt (70. Alali), Rosenheinrich, Preuß

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35