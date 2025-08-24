Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf endete das Spiel gegen den Reideburger SV am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einem 3:3 (0:2)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der BSV Halle-Ammendorf und der Reideburger SV am Sonntag 3:3 (0:2) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Max Mücke das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.). Die Hallenser legten in der 24. Minute nach. Diesmal war Nino Frerichs der Torschütze.

24. Minute: BSV Halle-Ammendorf liegt 0:2 zurück

Der BSV Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Lukas Rötzschke versenkte den Ball in der 54. Minute. Gefährlich wurde es für die Hallenser nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Marian Gläser traf in Spielminute 73. Ärgerlicherweise, aber zunächst ohne Folgen, lenkte der Hallenser den Ball in der 84. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:2 für den Reideburger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Max Anton Bloß, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (90.+4). In Spielminute 94 handelte sich der BSV Halle-Ammendorf noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Reideburger SV

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Winter, Schübbe (46. Schwabach), Warnecke, Rettschlag, Elsner, Meisel (46. Lebenda), Heinicke (21. Al Hameed), Pötzsch, Rötzschke, Bloß

Reideburger SV: Schaaff – Stelzner, Henze, Reiss, Mücke, Köhler, Frerichs, Bismark, Scholz, Drüppel, Gläser

Tore: 0:1 Max Mücke (4.), 0:2 Nino Frerichs (24.), 1:2 Lukas Rötzschke (54.), 1:3 Marian Gläser (73.), 2:3 Maximilian Schaaff (84.), 3:3 Max Anton Bloß (90.+4); Schiedsrichter: Luis Meyer (Fürstenwalde/Spree); Zuschauer: 47