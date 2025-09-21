Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 64 Besuchern auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 geboten. Die Hallenser setzten sich knapp mit 2:1 (2:1) gegen die Gäste aus Halle durch.

Gleich nach Spielstart schoss Felix Blautzik das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tony Rosenheinrich den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:0 vorne – Minute 35

Unmittelbar darauf gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (38.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Seidel (46. Scharschuh), Blautzik (86. Alali), Preuß, Möhwald, Rosenheinrich, Neutag (61. Forisch), Schröder, Silber, Wendt (74. Wonnay), Müller

Turbine Halle II: Nuding – Runge, Förster, Schneider, Heidelberger, Hohl (37. Neumann), Höppner, Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Fox, Völker, Kerscher

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64