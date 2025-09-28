Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen die SG Buna Halle-Neustadt.

Halle/MTU. Der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt haben sich am Sonntag gemessen und trennten sich 3:2 (0:1). Halle-Ammendorf – Halle-Neustadt: Nachdem der BSV Halle-Ammendorf an diesem Sonntag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 3:2 (0:1).

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Spielminute 16 von Niklas Heinicke ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Hallensern eine unerwartete Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter eingreifen. Die SG Buna Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Neustadt noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor durch Fabrice Ballhaus erzielt.

BSV Halle-Ammendorf liegt 0:2 zurück – 58. Minute

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. 13 Minuten später legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Johann Elsner den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Halle-Ammendorf sicherte (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Elsner, Winter, Scheller, Eitner, Apelt, Meisel, Rötzschke, Pötzsch, Schwabach, Metzler

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Gerlach, Manndou, Riethe, Dong, Ballhaus, Vernau, Abdulhamid, Seym, Ali, Ivanko

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50