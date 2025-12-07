Einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen die Turbine Halle II fuhr die SG Buna Halle-Neustadt am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Die 20 Besucher auf dem Sportplatz Buna Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Halle mit 2:1 (2:0) knapp.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Mohamad Saleh Abdulhamid das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die Turbine Halle II steckte einmal Gelb ein (20.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Abdulhamid den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Doppelpack von Mohamad Saleh Abdulhamid bringt SG Buna Halle-Neustadt 2:0 in Führung – Minute 42

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die Turbine Halle II steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Richard Nnamdi Menzer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Halle erlangte (54.). Die Hallenser sind dennoch auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Manndou, Seym, Dong, Abdulhamid (73. Riethe), Vernau, Gerlach, Taher, Ali, Ballhaus, Ivanko

Turbine Halle II: Frehse – Nwanevu (46. Schroeder), Nwancha, Merschky (46. Herz), Dichtl, Alassaf Alasaad, Neumann, Runge, Menzer, Völker

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20