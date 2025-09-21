Ergebnis 5. Spieltag Knapper Erfolg: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) gewinnt 2:1 gegen Turbine Halle II
Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein 2:1 (2:1)-Heimsieg über die Turbine Halle II.
Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 64 Besuchern auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.
Gleich nach Anpfiff schoss Felix Blautzik das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Tony Rosenheinrich erzielt.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
- Spieltag: 5
35. Minute: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:0 Vorsprung
Nur kurz darauf gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (38.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hat sich somit Platz acht gesichert.
Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II
Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Müller, Preuß, Schröder, Blautzik (86. Alali), Möhwald, Silber, Seidel (46. Scharschuh), Neutag (61. Forisch), Wendt (74. Wonnay), Rosenheinrich
Turbine Halle II: Nuding – Förster, Runge, Höppner, Hohl (37. Neumann), Fox, Schneider, Heidelberger, Völker, Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Kerscher
Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64