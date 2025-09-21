Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein 2:1 (2:1)-Heimsieg über die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 64 Besuchern auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 2:1 (2:1) knapp überlegen.

Gleich nach Anpfiff schoss Felix Blautzik das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Tony Rosenheinrich erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

35. Minute: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 2:0 Vorsprung

Nur kurz darauf gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (38.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Müller, Preuß, Schröder, Blautzik (86. Alali), Möhwald, Silber, Seidel (46. Scharschuh), Neutag (61. Forisch), Wendt (74. Wonnay), Rosenheinrich

Turbine Halle II: Nuding – Förster, Runge, Höppner, Hohl (37. Neumann), Fox, Schneider, Heidelberger, Völker, Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Kerscher

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64