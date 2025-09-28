Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang dem BSV Halle-Ammendorf ein 3:2 (0:1)-Triumph über die SG Buna Halle-Neustadt.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). Halle-Ammendorf – Halle-Neustadt: Nachdem der BSV Halle-Ammendorf an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 3:2 (0:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Hallenser Gastgeber bereit: 16 Minuten nach Anpfiff lenkte Niklas Heinicke den Ball ins eigene Tor und brachte den Hallensern unerwartet die Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Buna Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Neustadt noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Fabrice Ballhaus erzielt.

BSV Halle-Ammendorf sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 58

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. 13 Minuten später legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Johann Elsner (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hallenser Elf erzielen (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Scheller, Rötzschke, Pötzsch, Eitner, Apelt, Winter, Schwabach, Elsner, Meisel, Metzler

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ballhaus, Gerlach, Ali, Abdulhamid, Seym, Riethe, Dong, Manndou, Ivanko, Vernau

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50