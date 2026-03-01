Kein Punktgewinn für Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (1:2) einen Misserfolg gegen die JSG Halle Nord hinnehmen.

Halle/MTU. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (1:2).

Robin Enrico Theibach traf für die JSG Halle Nord in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die JSGer konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Felix Blautzik der Torschütze (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und JSG Halle Nord – 1:1 in Minute 23

Kurz vor dem Pfiff konnte Tom Lehmann (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wonnay, Schröder, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Wendt, Reso, Preuß, Thiele, Möhwald, Bartsch, Blautzik

JSG Halle Nord: Renner – Lehmann, Machatsch, Hufenreiter, Liehmann, Heumann, Hapke, Marks, Hengmith, Dreier, Theibach

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31