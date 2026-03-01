Ergebnis 13. Spieltag Knappe Niederlage: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) verliert 1:2 gegen JSG Halle Nord
Kein Punktgewinn für Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (1:2) einen Misserfolg gegen die JSG Halle Nord hinnehmen.
Halle/MTU. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord haben sich am Sonntag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 1:2 (1:2).
Robin Enrico Theibach traf für die JSG Halle Nord in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die JSGer konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Felix Blautzik der Torschütze (23.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
- Spieltag: 13
Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und JSG Halle Nord – 1:1 in Minute 23
Kurz vor dem Pfiff konnte Tom Lehmann (JSG) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die JSGer Mannschaft erzielen (33.).
Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord
Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wonnay, Schröder, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Wendt, Reso, Preuß, Thiele, Möhwald, Bartsch, Blautzik
JSG Halle Nord: Renner – Lehmann, Machatsch, Hufenreiter, Liehmann, Heumann, Hapke, Marks, Hengmith, Dreier, Theibach
Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31