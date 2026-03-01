Für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) endete der 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die JSG Halle Nord mit 1:2 (1:2).

Halle/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord am Sonntag 1:2 (1:2) getrennt.

Robin Enrico Theibach (JSG Halle Nord) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Felix Blautzik den Ball ins Netz (23.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

1:1 für Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und JSG Halle Nord – Minute 23

Der Ausgang des Spiels ist schon in der ersten Halbzeit vorhersehbar. Der finale Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Tom Lehmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Team aus JSG sicherte (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Thiele, Wendt, Reso, Möhwald, Wonnay, Bartsch, Blautzik, Schröder

JSG Halle Nord: Renner – Machatsch, Lehmann, Marks, Hengmith, Heumann, Liehmann, Hufenreiter, Hapke, Theibach, Dreier

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31