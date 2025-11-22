Kein Punktgewinn für JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen die Turbine Halle II hinnehmen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Till Krüger für JSG traf und zehn Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (55.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Aaron Höppner (70.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Minute 70 JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Turbine Halle II im Gleichstand – 1:1

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Höppner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit der Hallenser Mannschaft den Sieg zu verschaffen (79.).

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Turbine Halle II

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Siebert (87. Von Rauchhaupt), Thiede, Hattwig, Krüger, Theuring, Schmidt (74. Kinkal), Schaibler, Friedrich (46. Brach), Valentin, Härzer

Turbine Halle II: Nuding – Förster (80. Nwanevu), Herz (46. Höppner), Runge, Völker, Nwancha (67. Sahan), Dichtl, Alassaf Alasaad, Natusch, Löser (66. Kerscher)

Tore: 1:0 Till Krüger (55.), 1:1 Aaron Höppner (70.), 1:2 Aaron Höppner (79.); Schiedsrichter: Armin Auerbach (Wettin-Löbejün); Zuschauer: 31