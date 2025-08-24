Für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) endete der 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Wippertal (flex) mit 1:2 (1:1).

Till Krüger traf für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die JSGer konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Julius Randhahn der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (30.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Minute 30 JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) gleichauf mit SG Wippertal (flex) – 1:1

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Tim Heidler, den Ball ins Netz zu befördern (80.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – SG Wippertal (flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Friedrich, Kinkal (46. Von Rauchhaupt), Ruß, Schmidt, Brach, Krüger, Theuring, Siebert, Röhr, Ebert

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Randhahn, Sturm, Porth, Kindeleit, Thomas, Kaiser, Apelt, Gießler, Schinke, Heidler (81. Hedlich)

Tore: 1:0 Till Krüger (20.), 1:1 Julius Randhahn (30.), 1:2 Tim Heidler (80.); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 38