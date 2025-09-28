Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unfassbaren 7:1 (3:1) fegte die Mannschaft der SG Einheit Halle (Flex) die JSG Mansfelder Grund am Sonntag vom Platz.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Kontrahenten aus JSG überlegene sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Ucheckukwu Francis Onoharigho (SG Einheit Halle (Flex)) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Noah Pepe Weißenborn der Torschütze (18.).

18. Minute SG Einheit Halle (Flex) und JSG Mansfelder Grund im Gleichstand – 1:1

Fünf mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 6:1 für die SG Einheit Halle (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Die JSG Mansfelder Grund musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es der SG Einheit Halle (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Henry Andreas Pratzer den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:1 verfestigte (90.+3). Damit war der Sieg der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Mansfelder Grund

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – B. Müller, L. Müller (23. Michels), Onoharigho, Sharka (46. Hein), Wessely (70. Schäfer), Efionayi Efe, Barrot, Ahmadi, Yildiz

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Weißenborn, Lischka (21. Hofmann), Apel, Göbel, Sprenger, Wilfling, Schlolaut, Peuckert, Zeuch, Jalowietzki

Tore: 1:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (9.), 1:1 Noah Pepe Weißenborn (18.), 2:1 Mika Wessely (23.), 3:1 Elias Michels (25.), 4:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (57.), 5:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (69.), 6:1 Elias Michels (81.), 7:1 Henry Andreas Pratzer (90.+3); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 15