Die SG Wippertal (flex) hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 3:6 (1:1).

Es waren bereits 29 Minuten des Spiels vergangen, als Elias Valentin für JSG traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die JSGer konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Gordon Kindeleit der Torschütze (30.).

Unentschieden. Die JSGer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Mit einem Doppelpack von Elias Valentin erlangte die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) einen Vorsprung. So leicht ließen sich die Mansfelder jedoch nicht unterkriegen. Jason Sturm traf in der 66. Minute. Brenzlich wurde es für die JSGer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:4. Valentin schoss und traf in Spielminute 73 noch einmal. Zu all dem Jammer lenkte der Mansfelder den Ball in der 84. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die JSGer erhöhten noch einmal. Till Krüger traf in der 87. Spielminute. Spielstand 6:2 für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Schon drei Spielminuten später konnte Julius Randhahn (Wippertal) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Gießler, Porth (62. Vondran), Randhahn, Kaiser (62. Thomas), Kindeleit, Apelt, Sturm, Schinke (90. Beutler)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Krüger (88. Schmidt), Valentin, Ruß (60. Zabel), Thiede (35. Theuring), Siebert (50. Brach), Störmer, Hattwig, Schaibler

Tore: 0:1 Elias Valentin (29.), 1:1 Gordon Kindeleit (30.), 1:2 Elias Valentin (51.), 1:3 Elias Valentin (54.), 2:3 Jason Sturm (66.), 2:4 Elias Valentin (73.), 2:5 Cedric Schinke (84.), 2:6 Till Krüger (87.), 3:6 Julius Randhahn (90.); Schiedsrichter: Nico Niedzwiedz (Luth.Eisleben); Zuschauer: 44