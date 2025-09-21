Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: In der Partie am Sonntag war die JSG Mansfelder Grund gegenüber der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

Helbra/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus JSG eine Niederlage gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) hinnehmen. 1:3 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Es waren bereits 24 Minuten des Spiels vergangen, als Noah Pepe Weißenborn für JSG traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Justin Schmidt (26.) erzielt wurde.

26. Minute JSG Mansfelder Grund auf Augenhöhe mit JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1

Unentschieden. JSGs Chris Thiede konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Tim Theuring, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

JSG Mansfelder Grund: Schlolaut – Lischka, Jalowietzki, Göbel (63. Janzen), Zeuch, Apel (84. Sprenger), Wilfling (86. Hofmann), Rothe, Swierzy, Weißenborn, Wiese

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Thiede, Geier, Brach (46. Zabel), Theuring, Siebert, Valentin, Ruß (57. Von Rauchhaupt), Hattwig, Ebert, Schmidt

Tore: 1:0 Noah Pepe Weißenborn (24.), 1:1 Justin Schmidt (26.), 1:2 Chris Thiede (78.), 1:3 Tim Theuring (89.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 35