Deutlich unterlegen zeigte sich die JSG Mansfelder Grund im Spiel gegen die SG Buna Halle-Neustadt am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Helbra/MTU. Vor 22 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Kühne mit 0:5 (0:2) gegen Halle-Neustadt geschlagen geben müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Fabrice Ballhaus das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Ballhaus der Torschütze (39.).

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Heiko Volkhardt im gegnerischen Tor. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Moritz Riethe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 erweiterte (82.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Weißenborn, Burghardt, Lange, Janzen (72. Hofmann), Zeuch, Göbel, Peuckert (46. Sprenger), Rothe, Jalowietzki, Wernicke

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ali (46. Wagner), Riethe, Ivanko, Taher, Seym, Ballhaus, Abdulhamid, Solyman (46. Hamo), Vernau, Dong

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22