Mansfeld/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich die SG Wippertal (flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Samstag 8:2 (2:0) getrennt.

Gordon Kindeleit (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Cedric Schinke den Ball ins Netz (10.).

Und auch Tor Nummer drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht konnte der Nietleben-Torwart nicht verhindern (47, 50, 52, 66, 69, 84.). Der Vorsprung des SG Wippertal (flex) schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Lucas Brüske kämpfte weiter und in Minute 85 gelang Felix Tröger endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 8:1 für die SG Wippertal (flex).

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Am Ende der Partie sollte es dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Kilian Scharschuh den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr aufholen. Die SG Wippertal (flex) hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Randhahn, Kaiser, Gießler (55. Hedlich), Kindeleit, Apelt, Porth (46. Vondran), Schinke, Sturm (46. Heidler)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Schröder, Neutag (63. Alali), Scharschuh, Wonnay (17. Tröger), Seidel, Ruppe (52. Zeug), Thiele (17. Möhwald), Wendt

Tore: 1:0 Gordon Kindeleit (4.), 2:0 Cedric Schinke (10.), 3:0 Cedric Schinke (47.), 4:0 Tim Heidler (50.), 5:0 Gordon Kindeleit (52.), 6:0 Julius Randhahn (66.), 7:0 Gordon Kindeleit (69.), 8:0 Julius Randhahn (84.), 8:1 Felix Tröger (85.), 8:2 Kilian Scharschuh (90.+1); Schiedsrichter: Levin Mirko Suski (Arnstein); Zuschauer: 55