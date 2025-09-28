Kantersieg für die SG Einheit Halle (Flex): Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die JSG Mansfelder Grund feiern. Vor 15 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:1).

Halle/MTU. 7:1 (3:1) in Halle: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Florian Saal, die SG Einheit Halle (Flex), am Sonntag im Tor der Besucher aus JSG untergebracht.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Ucheckukwu Francis Onoharigho für Halle traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Noah Pepe Weißenborn den Ball ins Netz (18.).

1:1 im Duell zwischen SG Einheit Halle (Flex) und JSG Mansfelder Grund – Minute 18

Fünf mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 6:1 für die SG Einheit Halle (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die JSG Mansfelder Grund steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es der SG Einheit Halle (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Henry Andreas Pratzer den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:1 festigte (90.+3). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Mansfelder Grund

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Wessely (70. Schäfer), Sharka (46. Hein), Efionayi Efe, Yildiz, Ahmadi, L. Müller (23. Michels), Barrot, Onoharigho, B. Müller

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Zeuch, Weißenborn, Sprenger, Schlolaut, Peuckert, Apel, Lischka (21. Hofmann), Wilfling, Göbel, Jalowietzki

Tore: 1:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (9.), 1:1 Noah Pepe Weißenborn (18.), 2:1 Mika Wessely (23.), 3:1 Elias Michels (25.), 4:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (57.), 5:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (69.), 6:1 Elias Michels (81.), 7:1 Henry Andreas Pratzer (90.+3); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 15