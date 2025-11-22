Mit einer Niederlage für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) endete der 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die Turbine Halle II mit 1:2 (0:0).

Wettin-Löbejün/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus JSG eine Niederlage gegen die Turbine Halle II schlucken. 1:2 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Aaron Höppner (70.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

34 Minuten nach der Pause konnte Höppner (Halle) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hallenser Mannschaft erzielen (79.).

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Turbine Halle II

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Friedrich (46. Brach), Valentin, Thiede, Siebert (87. Von Rauchhaupt), Hattwig, Schaibler, Theuring, Härzer, Schmidt (74. Kinkal), Krüger

Turbine Halle II: Nuding – Nwancha (67. Sahan), Alassaf Alasaad, Dichtl, Förster (80. Nwanevu), Völker, Herz (46. Höppner), Runge, Löser (66. Kerscher), Natusch

Tore: 1:0 Till Krüger (55.), 1:1 Aaron Höppner (70.), 1:2 Aaron Höppner (79.); Schiedsrichter: Armin Auerbach (Wettin-Löbejün); Zuschauer: 31