Für die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) endete der 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SG Wippertal (flex) mit 1:2 (1:1).

Wettin-Löbejün/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus JSG eine Niederlage gegen die SG Wippertal (flex) schlucken. 1:2 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

In Minute 20 schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Julius Randhahn (30.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Minute 30 JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) auf Augenhöhe mit SG Wippertal (flex) – 1:1

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Tim Heidler, den Ball ins Netz zu befördern (80.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die JSGer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – SG Wippertal (flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Kinkal (46. Von Rauchhaupt), Schmidt, Krüger, Brach, Siebert, Röhr, Ebert, Friedrich, Ruß, Theuring

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kindeleit, Randhahn, Thomas, Porth, Schinke, Sturm, Gießler, Kaiser, Apelt, Heidler (81. Hedlich)

Tore: 1:0 Till Krüger (20.), 1:1 Julius Randhahn (30.), 1:2 Tim Heidler (80.); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 38