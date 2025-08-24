Kein Punktgewinn für JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (1:1) einen Misserfolg gegen die SG Wippertal (flex) hinnehmen.

Wettin-Löbejün/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus JSG eine Niederlage gegen die SG Wippertal (flex) hinnehmen. 1:2 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

In Minute 20 schoss Till Krüger das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julius Randhahn den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (30.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und SG Wippertal (flex) – 1:1 in Minute 30

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Tim Heidler, den Ball ins Netz zu befördern (80.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die JSGer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – SG Wippertal (flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Theuring, Krüger, Brach, Friedrich, Ruß, Kinkal (46. Von Rauchhaupt), Schmidt, Siebert, Röhr, Ebert

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Kaiser, Porth, Apelt, Thomas, Gießler, Kindeleit, Schinke, Heidler (81. Hedlich), Sturm, Randhahn

Tore: 1:0 Till Krüger (20.), 1:1 Julius Randhahn (30.), 1:2 Tim Heidler (80.); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 38