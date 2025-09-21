Die JSG Mansfelder Grund hatte am Sonntag keinen Erfolg und verlor die Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 1:3 (1:1).

Helbra/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus JSG eine Niederlage gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) hinnehmen. 1:3 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Noah Pepe Weißenborn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Justin Schmidt den Ball ins Netz (26.).

Unentschieden. JSGs Chris Thiede konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Tim Theuring, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

JSG Mansfelder Grund: Schlolaut – Zeuch, Wilfling (86. Hofmann), Jalowietzki, Apel (84. Sprenger), Göbel (63. Janzen), Wiese, Rothe, Weißenborn, Swierzy, Lischka

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Thiede, Schmidt, Brach (46. Zabel), Theuring, Ruß (57. Von Rauchhaupt), Valentin, Ebert, Hattwig, Siebert, Geier

Tore: 1:0 Noah Pepe Weißenborn (24.), 1:1 Justin Schmidt (26.), 1:2 Chris Thiede (78.), 1:3 Tim Theuring (89.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 35