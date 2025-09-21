Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: In der Partie am Sonntag war die JSG Mansfelder Grund gegenüber der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Helbra/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Hausherren der JSG Mansfelder Grund am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Es waren schon 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Noah Pepe Weißenborn für JSG traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Justin Schmidt den Ball ins Netz (26.).

Unentschieden. JSGs Chris Thiede konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Tim Theuring (JSG) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 3:1 gingen die JSGer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

JSG Mansfelder Grund: Schlolaut – Wilfling (86. Hofmann), Wiese, Weißenborn, Göbel (63. Janzen), Apel (84. Sprenger), Lischka, Jalowietzki, Swierzy, Zeuch, Rothe

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Thiede, Ruß (57. Von Rauchhaupt), Ebert, Brach (46. Zabel), Siebert, Valentin, Geier, Schmidt, Hattwig, Theuring

Tore: 1:0 Noah Pepe Weißenborn (24.), 1:1 Justin Schmidt (26.), 1:2 Chris Thiede (78.), 1:3 Tim Theuring (89.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 35