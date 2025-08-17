Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:6 (0:3) verließ die JSG Mansfelder Grund an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Die JSG Halle Nord fuhr siegreich nach Hause.

Helbra/MTU. Die 40 Beobachter auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Sonntag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Mansfelder Grund ein ernüchterndes 0:6 (0:3) einstecken musste.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Niklas Simmert für JSG traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die JSGer waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 27 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Simmert.

JSG Mansfelder Grund liegt 0:2 zurück – 27. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Simmert traf in Minute 37, Leo Richter in Minute 51 und Simmert in Minute 75. Spielstand 5:0 für die JSG Halle Nord.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die JSG Mansfelder Grund steckte einmal Gelb ein.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Robin Enrico Theibach den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:6 ausbaute (82.). Damit war der Triumph der JSG Halle Nord gesichert. Die JSGer sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Halle Nord

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Lischka, Weißenborn, Wilfling (62. Peuckert), Schlolaut, Zeuch, Apel, Jalowietzki, Rothe, Lange (62. Renner), Göbel (70. Hofmann)

JSG Halle Nord: Wendler – Theibach (83. Hapke), Richter, Renneberg, Hufenreiter (46. Heumann), Simmert (76. Meisterknecht), Renner, Marks, Wiesen (27. Prinz), Machatsch, Dreier

Tore: 0:1 Niklas Simmert (4.), 0:2 Niklas Simmert (27.), 0:3 Niklas Simmert (37.), 0:4 Leo Richter (51.), 0:5 Niklas Simmert (75.), 0:6 Robin Enrico Theibach (82.); Schiedsrichter: Andreas Müller (Kölleda); Zuschauer: 40