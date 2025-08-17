In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI kassierte die JSG Mansfelder Grund am Wochenende eine üble Pleite gegen die JSG Halle Nord und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Helbra/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Ronny Kühne hat am Sonntag vor 40 Zuschauern auf dem Sportplatz- Platz 2 ganze sechs Tore kassiert. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Niklas Simmert für JSG traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die JSGer legten in der 27. Minute nach. Wieder war Simmert der Torschütze.

27. Minute: JSG Mansfelder Grund liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Simmert traf in Minute 37, Leo Richter in Minute 51 und Simmert in Minute 75. Spielstand 5:0 für die JSG Halle Nord.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die JSG Mansfelder Grund musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Robin Enrico Theibach (JSG) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (82.). Mit 6:0 gingen die JSGer als Sieger vom Platz. Die JSGer sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Halle Nord

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Schlolaut, Lischka, Lange (62. Renner), Wilfling (62. Peuckert), Apel, Rothe, Weißenborn, Göbel (70. Hofmann), Zeuch, Jalowietzki

JSG Halle Nord: Wendler – Dreier, Machatsch, Theibach (83. Hapke), Hufenreiter (46. Heumann), Renneberg, Richter, Renner, Marks, Wiesen (27. Prinz), Simmert (76. Meisterknecht)

Tore: 0:1 Niklas Simmert (4.), 0:2 Niklas Simmert (27.), 0:3 Niklas Simmert (37.), 0:4 Leo Richter (51.), 0:5 Niklas Simmert (75.), 0:6 Robin Enrico Theibach (82.); Schiedsrichter: Andreas Müller (Kölleda); Zuschauer: 40