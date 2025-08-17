In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI kassierte die JSG Mansfelder Grund am Wochenende eine üble Pleite gegen die JSG Halle Nord und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Helbra/MTU. Die 40 Beobachter auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Mansfelder Grund ein ernüchterndes 0:6 (0:3) hinnehmen musste.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Niklas Simmert für JSG traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Simmert den Ball ins Netz.

JSG Mansfelder Grund hinkt 0:2 hinterher – Minute 27

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Simmert traf in Minute 37, Leo Richter in Minute 51 und Simmert in Minute 75. Spielstand 5:0 für die JSG Halle Nord.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Mansfelder Grund musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor Abpfiff, konnte Robin Enrico Theibach (JSG) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (82.). Mit 6:0 verließen die JSGer den Platz als Sieger. Die JSG Mansfelder Grund rutschte dennoch auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Halle Nord

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Weißenborn, Rothe, Zeuch, Jalowietzki, Lange (62. Renner), Göbel (70. Hofmann), Lischka, Schlolaut, Wilfling (62. Peuckert), Apel

JSG Halle Nord: Wendler – Dreier, Theibach (83. Hapke), Richter, Hufenreiter (46. Heumann), Renneberg, Marks, Renner, Simmert (76. Meisterknecht), Wiesen (27. Prinz), Machatsch

Tore: 0:1 Niklas Simmert (4.), 0:2 Niklas Simmert (27.), 0:3 Niklas Simmert (37.), 0:4 Leo Richter (51.), 0:5 Niklas Simmert (75.), 0:6 Robin Enrico Theibach (82.); Schiedsrichter: Andreas Müller (Kölleda); Zuschauer: 40