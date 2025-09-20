In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI kassierte die JSG Halle Nord am Wochenende eine üble Pleite gegen den BSV Halle-Ammendorf und ging 0:7 (0:3) vom Platz.

Halle/MTU. Auf dem Sportplatz Seeben wurden die Fans der JSG Halle Nord am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Sieben Bälle gingen Keeper Nico Jannick Hönicke ins Netz. Das Spiel endete 0:7 (0:3).

In Minute 11 schoss Dustin Scheller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lias Noah Eitner den Ball ins Netz.

36. Minute: JSG Halle Nord liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Matthias Winter im gegnerischen Tor. Elias Meisel traf in Minute 44, Lukas Rötzschke in Minute 51 und Sean-Anthony Apelt zweimal in Minute 55 und 69. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Hallenser durch Spieleraustausch nochmal neue Energie in die Partie zu bringen. Auf der Gastseite sprangen Leon Warnecke für Niklas Winter und Abdoul Moulin Sare für Maximilian-Elias Pötzsch ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Leon Warnecke (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 7:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die JSGer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – BSV Halle-Ammendorf

JSG Halle Nord: Hönicke – Marks (58. Renner), Dreier, Simmert, Renneberg, Eichhorn (28. Wiesen), Theibach (46. Meisterknecht), Heumann, Hapke (32. Wendler), Machatsch, Hengmith (38. Hufenreiter)

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Winter (71. Warnecke), Metzler, Schwabach (46. Müller), Meisel (68. Lebenda), Elsner, Apelt, Rötzschke, Eitner, Pötzsch (73. Sare), Scheller

Tore: 0:1 Dustin Scheller (11.), 0:2 Lias Noah Eitner (36.), 0:3 Elias Meisel (44.), 0:4 Lukas Rötzschke (51.), 0:5 Sean-Anthony Apelt (55.), 0:6 Sean-Anthony Apelt (69.), 0:7 Leon Warnecke (89.); Schiedsrichter: Mohammad Fareed Safi (Halle); Zuschauer: 30